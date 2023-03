Ambiente Insieme con il Parco per conoscere meglio i pipistrelli e l’avifauna dell’Arcipelago 21 marzo 2023

Redazione Isola d'Elba: Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano propone due seminari on-line sui pipistrelli e sull’avifauna dei sistemi agrari dell’omonimo Arcipelago. Si terranno rispettivamente Giovedì 30 e Venerdì 31 Marzo, entrambi a partire dalle 16:00: due pomeriggi dedicati alla biodiversità delle Isole.

Giovedì 30 Marzo il Dott. Paolo Agnelli, esperto di “pipistrelli”, parlerà delle specie che frequentano le nostre isole, illustrando le novità acquisite negli ultimi anni di ricerca. Venerdì 31 Marzo interverranno due ornitologi, il Dott. Paolo Sposimo e il Dott Guglielmo Londi; si discuterà degli uccelli dei sistemi agrari delle isole toscane, con un focus sulla magnanina sarda all’isola d’Elba, specie di notevole interesse conservazionistico che vive nella macchia mediterranea. I seminari si svolgeranno sulla piattaforma zoom; si prega i partecipanti di registrarsi al link https://forms.gle/99E8poJxkMeJAgpw7 per il seminario sui pipistrelli e al link https://forms.gle/56FCEsVHHgMv9PTR8 per quello sull’avifauna. Agli iscritti verrà trasmesso il link per partecipare all’evento. Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente indirizzo e-mail: scappini@islepark.it.

