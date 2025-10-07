Elisabetta Parrini è stata nominata presidente mentre vice presidente Cinzia Francalacci

Cecina: Lo scorso venerdì si è insediata la nuova Commissione Pari Opportunità del Comune di Cecina. La dottoressa Elisabetta Parrini è stata nominata presidente mentre vice presidente Cinzia Francalacci.

L'amministrazione comunale dichiara: "Al momento della presentazione c'è stata veramente una bella energia, un bell'entusiasmo, una vera volontà di condividere delle azioni concrete di educazione, di prevenzione e di ogni tipo di discriminazione. Siamo un gruppo eterogeneo, dove tutte e tutti hanno avuto, per scelte lavorative, professionali, di volontariato o anche per vissuto personale, esperienze a stretto contatto con ciò che è la pari opportunità".

Tutti i nomi dei 21 componenti: Lia Burgalassi, Simona Salvadori, Francesca Lubello, Emma Gaglio, Federico Pazzaglia, Barbara Agostini, Alessandra Aliboni, Caterina Barzi, Elisa Biagiotti, Fabrizia Bianchi, Beatrice Bensi, Patrizia Ceconi, Mirella Fedeli, Cinzia Francalacci, Claudia Franconi, Stefania Giannini, Andrea Iftode, Luca Mazzinghi, Elisabetta Parrini, Antonio Storace, Serena Suarez.



