Inpagati i corsi di Laurea in Infermieristica dell’Azienda Sanitaria Toscana Sud Est

Mancata erogazione importi relativi alle docenze del corso di Laurea in Infermieristica dell’Azienda Sanitaria Toscana Sud Est. Anni Accademici 2019-2020 e 2020-2021 – Ora le risorse economiche sono stanziate. ma non vengono ancora erogate a lavoratrici e lavoratori.

La Segreteria UilFpl Area Vasta interviene nuovamente in relazione alla doverosa corresponsione al personale addetto, degli importi relativi alle docenze del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Azienda Sanitaria Toscana Sud Est, relativamente agli Anni Accademici 2019-2020 e 2020-2021.

"Orbene - scrive al UilFpl -, risulta che la Regione Toscana abbia stanziato le risorse economiche per liquidare le docenze infermieristiche degli anni summenzionati.

Risulta anche, però, che dette risorse siano “ferme” presso l’Università degli Studi di Siena e che la stessa non abbia ancora trasmesso alla Azienda Sanitaria Toscana Sud Est gli importi relativi, comportando così un ulteriore ritardo, che la corresponsione dell’istituto vede da anni.

Chiediamo al Direttore Generale della Azienda Sanitaria Toscana Sud Est - continua il sindacato - di intervenire in merito allo sblocco dello stallo in essere, facendo in modo di addivenire finalmente, in tempi brevissimi alla doverosa corresponsione del “lavorato” ai Docenti Infermieristici."

La UILFpl Toscana Sud Est è disposta a farsi parte diligente per il sostegno al Direttore Generale in questa giusta e necessaria operazione.