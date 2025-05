Innovazione, Marras a Losanna all’EHL Open Innovation Summit

Firenze: Condividere esperienze e buone pratiche nel settore dell’innovazione turistica, culturale e dello sviluppo territoriale. La Toscana, rappresentata dall’assessore a economia e turismo Leonardo Marras, partecipa all'EHL Open Innovation Summit evento dedicato all'innovazione, in particolare nel settore dell'ospitalità, ma che si estende anche ad altri settori come il lusso, il food e la sostenibilità, ospitato a Losanna da oggi fino al 23 maggio.

“Partecipare a questa importante iniziativa – ha spiegato Marras – è un'estensione del progetto ‘Toscana Tech on the Road’ che ormai da tre anni punta a promuovere negli Stati Uniti l’innovazione e il networking tra startup, aziende tech, università e istituzioni, valorizzare il potenziale tech della Toscana e attrarre talenti e investimenti. La Toscana, che arriva a Losanna insieme a sei start up, si conferma un laboratorio di eccellenza per modelli turistici innovativi e inclusivi. Vogliamo sottolineare l’impegno regionale nel promuovere un turismo di qualità, capace di coniugare tradizione e futuro”.

La presenza all’iniziativa svizzera, promossa con il supporto di Fondazione Sistema Toscana, rientra fra le azioni strategiche previste dal Programma Regionale di Sviluppo 2021–2025 per il rafforzamento della competitività e dell’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. L’EHL Open Innovation Summit è organizzato dalla prestigiosa Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL) che rappresenta un punto di riferimento internazionale per la formazione e la consulenza nel settore dell’ospitalità e dei servizi. Al summit ci sono aziende, investitori, innovatori e istituzioni accademiche da tutto il mondo, contesto ideale per scambio di conoscenze, networking e sviluppo di relazioni internazionali.

Queste le sei aziende toscane, selezionate tra le 298 che hanno partecipato al bando per il sostegno alla creazione ed al consolidamento di start up innovative: Xentup srl (Digital Product Passport, Blockchain, Brain Computing, AI), Colux srl (Interior design, Real Estate, Design, Home staging), HqVillage SB Srl (turismo sostenibile, remote working, hospitality digitale, travel tech, esperienze autentiche), Abmechatronics srl (aerospaziale & aeronautica, industria e automazione, medicale, elettroutensili, robotica, automotive), Rocchi Technologies (insonorizzazione acustica), Sbam Social Srl (social meeting app).