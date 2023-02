"Innovazione e coraggio, ovvero: dinamismo". Così la Maremma risolleva l'economia

Il consiglio di Giulio Gennari, presidente Confcommercio Grosseto per fare uscire la Maremma dall’attuale periodo di stagnazione economica. Il suo esempio concreto: BricolaRge Aurelia Antica apre un Expo con il concetto di ‘pedonalizzazione’

Grosseto: Andare avanti, sempre. Sfidare le crisi progettando e innovando, con la necessaria ponderazione, ma anche con quel coraggio e con quella capacità di visione che non devono mai mancare a chi fa impresa. Questo, secondo Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto è l’approccio che potrebbe consentire al mondo imprenditoriale maremmano di superare le oggettive difficoltà dell’attuale congiuntura.

Il presidente di Confcommercio non si ferma alle enunciazioni di principio, ma offre un esempio concreto attraverso una delle sue aziende presenti sul territorio per rappresentare in maniera tangibile il concetto di innovazione. Sabato pomeriggio uno dei suoi negozi a marchio BricolaRge, quello presente all’interno del Centro commerciale Aurelia Antica (gli altri tre si trovano a Grosseto su via Aurelia Nord, a Follonica e a Orbetello) conoscerà un ampliamento di oltre 200 metri quadrati per l’apertura di uno spazio espositivo che in Maremma a oggi ancora non esiste. In realtà non si tratta di un vero e proprio allargamento del negozio già esistente all’interno del Centro commerciale, ma dell’apertura di una sorta di ‘depandance’ dello stesso, sempre ubicata nella galleria di Aurelia Antica.

“Abbiamo voluto realizzare un vero e proprio Expo nel tentativo di migliorare la pedonalizzazione del Centro commerciale – afferma il patron di BircolaRge Grosseto, Giulio Gennari – Si tratta di un luogo dedicato alle merci in consegna differita dove, appunto, i frequentatori della galleria Aurelia Antica potranno vedere installati e contestualizzati in ambiente domestico o commerciale i prodotti di cui potrebbe avere bisogno: porte, porte blindate, box doccia, mobili per il bagno, rivestimenti in ceramica e sintetico e molto altro”.

A caratterizzare l’innovazione di questo nuovo spazio Expo BircolaRge Aurelia Antica che sarà inaugurato sabato alle 16 è anche la presenza di materiali e soluzioni da pochissimo comparse sul mercato quali, ad esempio, pavimenti e rivestimenti in sintetico che consentono di abbattere i costi delle ristrutturazioni visto che possono essere posati senza demolizione dell’esistente.

“Quando c’è stagnazione dei consumi e degli scambi commerciali – conclude il presidente di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari – è necessario che l’impresa risulti comunque dinamica. Devi proporre cose nuove di medio-alta qualità a costi medio-bassi. L’Expo che abbiamo realizzato a Aurelia Antica è solo un primo esempio di tanti che, mi auguro, seguiranno in futuro”.