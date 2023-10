Iniziativa: il Grifone entra nelle scuole ospite del Fossombroni

Grosseto: Una delegazione della societร biancorossa, formata dal Direttore Operativo Iacopo Tonelli, dal Presidente Antonio Fiorini e dal Segretario Generale Giulio Valenti, รจ stata ospite presso lโ€™Istituto di Istruzione Superiore Fossombroni di Grosseto, tenendo una conferenza nellโ€™Aula Magna del complesso scolastico alla presenza delle classi quinte ad indirizzo sportivo. Di fronte alla platea degli studenti lโ€™avvocato Antonio Fiorini ha esordito con una lezione sulla responsabilitร civile e sulla tutela sanitaria nel contesto delle societร sportive.

Successivamente Iacopo Tonelli ha spiegato diffusamente il funzionamento del Centro Sportivo di Roselle ed i progetti futuri del club. Giulio Valenti ha invece esposto come si svolge il lavoro di segreteria ed illustrato come si struttura la comunicazione di una societร sportiva. Lโ€™incontro con gli alunni rientra nel progetto โ€œIl Grifone nelle scuoleโ€, programma ideato da U.S. Grosseto in segno di attenzione alla formazione culturale dei giovani grossetani. Unโ€™opportunitร di incontro con gli studenti e di arricchimento reciproco per la quale la societร ringrazia la preside dellโ€™istituto Francesca Dini ed il professore Amedeo Gabbrielli.