Iniziativa: Elaborato dedicato alla gentilezza fatto classi quarte della scuola di via Monte Bianco 18 dicembre 2023

Grosseto: Un elaborato dedicato alla gentilezza: lo hanno realizzato le bambine e i bambini delle classi quarte della scuola di via Monte Bianco. L'opera è stata consegnata all'assessore alla Gentilezza, Angela Amante.

