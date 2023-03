Attualità Iniziati oggi i lavori di Via Oberdan. Costo intervento è di 80 mila euro 2 marzo 2023

Redazione Il costo di questo intervento è di 80 mila euro. Grosseto: Sono iniziati oggi i lavori di manutenzione straordinaria su una corsia di Via Oberdan a completamento di quanto già fatto due anni fa sull'altro settore stradale. La riqualificazione del tratto terminerà, salvo imprevisti, martedì 14 marzo, quando Via Oberdan tornerà ad essere percorsa regolarmente per intero; il costo di questo intervento è di 80 mila euro.

