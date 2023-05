Attualità Iniziati i lavori per i "Mini Pugnaloni" che sfileranno in piazza 2 maggio 2023

2 maggio 2023 162

162 Stampa



Redazione Acquapendente: Nel Sabato di presentazione ufficiale dei bozzetti 2023, Pro Loco di Acquapendente e Istituto Omnicomprensivo “Leonardo da Vinci” avviano il progetto di educazione artistica “Laboratorio Minipugnaloni”. Sotto l’attenta guida delle maestre Claudia Crisanti ed Ilaria Gessini, il supporto dell’Associazione Giovani Aquesiani e la logistica curata dal Comune di Acquapendente sono stati avviati dagli studenti delle Scuole dell’Obbligo le lavorazioni di realizzazione bozzetti che poi verranno riportati su tavola. L’obiettivo che si prefigge la Direttrice Luciana Billi è quello di avviare le nuove generazioni ad una manualità artistica utile a creare “bozzettisti del futuro”. In grado di dare continuità alla tradizione aquesiana. A supporto dei piccoli nei vari laboratori le figure determinanti dei genitori, che in vista della sfilata prevista per Venerdì 14 Maggio saranno prodighi di consigli affiancando le docenti nell’evoluzione del programma.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Iniziati i lavori per i "Mini Pugnaloni" che sfileranno in piazza Iniziati i lavori per i "Mini Pugnaloni" che sfileranno in piazza 2023-05-02T14:57:00+02:00 165 it Come da tradizione, il 14 maggio, sfileranno in piazza i "Mini Pugnaloni". Iniziati i laboratori creativi PT1M /media/images/mini-pugnaloni.jpg /media/images/thumbs/x600-mini-pugnaloni.jpg Maremma News Alto Lazio, Tue, 02 May 2023 14:57:00 GMT