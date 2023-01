Iniziati i lavori di riqualificazione di Via della Torre a Roccatederighi

Un intervento per una spesa complessiva di 280.000 € finanziati quasi interamente con risorse regionali



Roccastrada: Sono iniziati negli scorsi giorni i lavori di riqualificazione di via della Torre a Roccatederighi che prevedono un investimento complessivo di 280.000 € dei quali 225.000 € per lavori. L’intervento è stato finanziato per 200.000 € con risorse regionali nell’ambito degli “Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana – L.R. 3 marzo 2021 n.8”. La restante somma di 80.000 € è finanziata con risorse comunali.

L’intervento mira a riqualificare la viabilità interna di un’importante arteria del centro storico della frazione di Roccatederighi, con lo scopo di migliorarne le condizioni generali di sicurezza, la percorribilità anche in chiave di recupero dell’aspetto originale del borgo.

COSA PREVEDE IL PROGETTO: Via della Torre presenta pavimentazioni che per la maggior parte sono costituite da battuto di cemento, a tratti sconnesso ed usurato con una difficile percorribilità complessiva, oltre ad un aspetto estetico non in linea con le caratteristiche del borgo. L’intervento in realizzazione prevede la rimozione della pavimentazione in calcestruzzo e la conseguente messa in opera di pavimentazione in pietra trachite caratteristica dei nostri centri abitati. Sarà previsto il rifacimento delle reti tecnologiche come la rete fognaria con captazione dei discendenti dei pluviali che attualmente in caso di piogge provocano fenomeni di ruscellamento e deterioramento della pavimentazione, la rete di distribuzione idrica, l’impianto elettrico e di pubblica illuminazione.

“La volontà dell’Amministrazione – queste le parole del Sindaco Francesco Limatola – è quella di valorizzare lo stato dei luoghi con soluzioni architettoniche compatibili con la storicità dei borghi del nostro territorio tra i quali il borgo di Roccatederighi ne rappresenta una vera e propria eccellenza; interventi per l’accrescimento del valore storico e culturale come questo, sono finalizzati ad offrire una migliore vivibilità per i residenti e ad offrire potenzialità di crescita turistica”.

“L’intervento di riqualificazione di Via della Torre a Roccatederighi - conclude il Sindaco Limatola – interamente finanziato con risorse regionali rappresenta l’ennesimo esempio di come il Comune sia costantemente alla ricerca di finanziamenti extra comunali che, come in questo caso vengono intercettati e ci consentono di realizzare importanti lavori per la valorizzazione del territorio. Altri strategici interventi in itinere come la riqualificazione delle terrazze panoramiche del Collese e della viabilità del Chiassarello nel capolugo, la riqualificazione della viabilità a Sticciano Scalo, del castello di Montemassi, l’intervento di consolidamento del cimitero di Roccatederighi ed il quarto stralcio del Chiusone a Roccastrada, solo per citare alcuni esempi, potranno essere realizzati grazie proprio alla capacità dell’Amministrazione di intercettare risorse extra comunali”.