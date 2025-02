Attualità Iniziati i lavori di messa in sicurezza idraulica alle Paduline 17 febbraio 2025

17 febbraio 2025 96

96 Stampa

Redazione

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza idraulica in località Paduline a Castiglione della Pescaia. Un intervento da 280mila euro finanziato per la maggior parte con contributo statale e per 60mila euro con avanzo di bilancio dalle entrate del Codice della Strada. Castiglione della Pescaia: «Le recenti ondate di maltempo che a macchia di leopardo investono il territorio – dichiara l'assessore ai Lavori pubblici Susanna Lorenzini – caratterizzate da intense e improvvise precipitazioni che spesso mettono a dura prova molte aree urbane e rurali, ci hanno stimolato a sviluppare strategie di prevenzione per il miglioramento idraulico e la protezione dei territori più vulnerabili. L'intervento di adeguamento della rete di drenaggio e la realizzazione delle nuove canalizzazioni era un’opera fondamentale per tutelare il nostro territorio dalle criticità idrauliche. Con l'occasione di questo progetto è stata modificata anche la viabilità dell'area, rendendo così il traffico più fluido e riducendo i disagi in quella zona che è sempre più movimentata. Il lavoro rappresenta quindi un passo importante per il futuro di Castiglione della Pescaia». I lavori prevedono il miglioramento del deflusso delle acque meteoriche nell’area urbana ricompresa tra l’intersezione tra via Santa Maria, la Strada Provinciale n. 3 “del Padule”, la circonvallazione Panoramica e via San Benedetto Po e la Strada di Circonvallazione, una zona facilmente soggetta ad allagamenti che rendono difficoltosa ed insicura la circolazione, oltre ad arrecare disservizi alle attività commerciali presenti; nel contempo è prevista anche una modifica della viabilità sulla rotatoria che conduce al supermercato Eurospin ed alla lottizzazione di Santa Maria. L'intervento, che dovrebbe essere ultimato entro la fine del mese di maggio, prevede l’adeguamento e il potenziamento della rete di drenaggio delle acque chiare e la realizzazione di nuove canalizzazioni, griglie e caditoie stradali per evitare allagamenti anche in caso di precipitazioni di ordinaria entità. «La sicurezza delle nostre strade – conclude la sindaca Elena Nappi – è la miglior risposta che possiamo dare alla continue allerte meteo che subiamo, soprattutto durante il periodo invernale, e che spesso rendono difficile svolgere la propria quotidianità».

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Iniziati i lavori di messa in sicurezza idraulica alle Paduline Iniziati i lavori di messa in sicurezza idraulica alle Paduline 2025-02-17T10:30:00+01:00 389 it Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza idraulica in località Paduline a Castiglione della Pescaia. Un intervento da 280mila euro finanziato per la maggior parte con contributo statale e per 60mila euro con avanzo di bilancio dalle entrate del Codice della Strada. PT2M /media/images/castello-castiglione-della-pescaia-03.jpg /media/images/thumbs/x600-castello-castiglione-della-pescaia-03.jpg Maremma News Castiglione della Pescaia, Mon, 17 Feb 2025 10:30:00 GMT