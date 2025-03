Attualità Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria in via Giuseppe di Vittorio 5 marzo 2025

Grosseto: Al via i lavori di manutenzione straordinaria su via Giuseppe di Vittorio a Grosseto. L’intervento prevede il rifacimento del manto viabile in conglomerato bituminoso in alcuni tratti della strada, con un investimento complessivo di circa 56mila euro. “Continuiamo a investire sulla manutenzione della rete stradale cittadina – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi – garantendo sicurezza e qualità della viabilità. Interventi come questo sono fondamentali per migliorare la quotidianità dei cittadini e valorizzare il nostro territorio”. Seguici



