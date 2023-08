Iniziata la preparazione del Circolo Pattinatori Grosseto 1951

Grosseto: Con una bella corsa a Fiumara e per le strade di Marina di Grosseto, è iniziata lunedì sera la preparazione del Circolo Pattinatori Grosseto, in vista dei primi impegni ufficiali della nuova stagione, la gara di campionato dell’8 ottobre a Bassano e il primo turno di Champions League, dal 13 al 15 ottobre.



L'allenatore Michele Achilli e il preparatore Stefano Chirone hanno fatto sudare nove dei 10 giocatori che comporranno la rosa per la prossima annata agonistica: i portieri Adrià Català e Paride Sassetti; gli esterni Pablo Saavedra, Stefano Paghi, Alessandro Franchi, Serse Cabella, Gaston De Oro, Matteo Cardella, Max Thiel. Unico assente il difensore Mario Rodriguez che rientrerà mercoledì 30 dall'Argentina e si metterà immediatamente a disposizione dei tecnici. La squadra, che si è presentata al via con l'abbigliamento fornito dal nuovo sponsor tecnico, la Erreà, continuerà a lavorare sulla spiaggia di Marina di Grosseto per tutta la settimana, poi dal 4 settembre inizierà ad allenarsi mattina e sera alla pista Mario Parri.





La società ha già messo in cantiere alcuni impegni pre-campionato, a cominciare dal triangolare “Città di Grosseto, Trofeo Mario Parri" in programma venerdì 22 settembre dalle 18 nel centro sportivo di via Mercurio con in campo Circolo Pattinatori, Centro Giovani Calciatori Viareggio e Follonica. Achilli avrà la possibilità di visionare i suoi ragazzi comunque anche contro Sarzana e Forte dei Marmi.