Inizia nel migliore dei modi per il Castiglione l’andata della semifinale playoff: alla vittoria per 4-2. Saitta blinda la porta, doppietta di Buralli

Castiglione della Pescaia: Una Blue Factor cinica e determinata torna dal pala Tenda di Matera con una vittoria pesantissima, nell’andata della semifinale play off: finisce 4-2 contro la Newco con la doppietta di Buralli e le parate determinanti di Saitta. Match come sempre insidioso per il Castiglione nella Città dei Sassi, anche se dopo la scoppola rimediata nella prima gara di Coppa Italia i biancocelesti di Massimo Bracali hanno sempre avuto la meglio sul quintetto di Valerio Antezza. Inizio di studio poi Ferrara abbatte Lasorsa in area: Buralli insacca il rigore alle spalle di El Haouzi, 1-0. Dopo 5’ Piozzini aggancia Lasorsa e si becca il blu. Buralli spara fuori la punizione di prima. In power play però, il “Bura” si rifà con la bomba dalla distanza sotto la traversa per il 2-0, che manderà le squadre al riposo.

Nella ripresa il Matera tenta il recupero e ci riesce. Maldini aggancia Piozzini prendendosi il blu. Torres manda sul palo la punizione. Finito il power play Piozzini in mischia segna, ma il gol è contestato a lungo da Saitta, con la pallina che secondo il portiere non era entrata, 2-1. Poi sul tiro dalla lunga distanza di Torres, la respinta corta finisce sulla stecca ancora di Piozzini che mette dentro il 2-2. La gara rimane viva, con il pubblico di casa che cerca di spingere i suoi. Su uno scontro nell’angolo, Piozzini e Maldini si beccano un cartellino blu. Il Castiglione così ritorna in vantaggio. Buralli spinge il contropiede da destra e offre al centro per Guarguaglini: il tiro a botta sicura è respinto dal portiere, ma Lasorsa si avventa come un falco sulla pallina e con un gioco di stecca sotto le gambe infila il 3-2. Il Matera si butta all’attacco e ha l’occasione per pareggiare sul 10° fallo maremmano. Saitta è strepitoso e ferma Piozzini, blindando la sua porta. Stessa cosa fa El Haouzi sul decimo fallo materano, fermando il tiro di Lasorsa. Il Castiglione però segna ancora: dalla distanza il tiro vincente è di Cabella per il 4-2. Nell’ultima azione proprio Cabella ferma in area con il ginocchio a terra provocando il rigore: Saitta para il tiro di Santeramo sulla sirena. Sabato al Casa Mora la gara di ritorno.

NEWCO ROLLER MATERA: Joseph El Haouzi, (Simone Pigato); Luca Santeramo, Conrado Piozzini Pereyra, Simone Rondinone, Matteo Matera, Augustin Fernando Torres Olivares, Emanuele Gaudiano, Michele Ferrara, Francesco Donato Domenico Monticelli. All. Valerio Antezza.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Federico Bussotti); Mattia Piro, Mattia Maldini, Federico Buralli, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Oscar Lasorsa. All. Massimo Bracali.

ARBITRI: Francesco De Palma di Giovinazzo e Roberto Toti di Salerno.

RETI: pt (0-2) 14'20 rig. e 19’53 Buralli (C); st 4'54 e 6'10 Piozzini (M), 15'22 Lasorsa (C), 19’21 Cabella (C).

Classifica finale

39 Castiglione

37 Pumas A. Viareggio

36 Rot.ca Camaiore

33 Roller Matera

24 Sarzana

13 Prato

11 Spv Viareggio

10 Follonica

10 Roller Salerno