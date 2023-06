Sport Inizia la settimana della Francigena Romea Marathon 1 giugno 2023

1 giugno 2023 250

250 Stampa



Redazione Acquapendente: Acquapendente entra ufficialmente nella settimana dedicata alla Francigena Romea Marathon. L’evento ludico-motorio che si snoderà per 42 Km unirà Domenica 4 Giugno la Via Francigena con la Romea Germanica per giungere fino a Civita di Bagnoregio. Organizzato dall’Assessorato allo Sport e Turismo del Comune di Acquapendente con il patrocinio dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, vedrà la collaborazione del Gruppo Trekking senese. Tutti coloro che saranno presenti al “pronti-via” di Piazza Girolamo Fabrizio potranno scegliere oltre al tratto principale, quattro alternativi, in modo da poter calibrare la propria personale tenuta fisica in base allo sforzo: Acquapendente – Bolsena (24 km), San Lorenzo Nuovo-Bolsena (12 km), San Lorenzo Nuovo-Civita di Bagnoregio (30 Km), Bolsena-Civita di Bagnoregio (18 km). Due gli eventi a corollario. Venerdì 2 “Camminata del Ciaraso” organizzata in collaborazione con la Sezione Avis di Acquapendente del Presidente Emilio Bandiera. Con partenza dalla zona antistante il Palazzetto dello Sport possibilità di scegliere due diversi percorsi chilometraggio (lunghezza 6 ed 11). Sabato 3 lungo il tratto Via Francigena che attraversa Acquapendente l’Associazione Arisa organizza un evento cultural-gastronomico dal titolo “Francigena con gusto”.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Inizia la settimana della Francigena Romea Marathon Inizia la settimana della Francigena Romea Marathon 2023-06-01T10:15:00+02:00 200 it L’evento ludico-motorio che si snoderà per 42 Km unirà Domenica 4 Giugno la Via Francigena con la Romea Germanica per giungere fino a Civita di Bagnoregio. PT1M /media/images/Francigena-Marathon.jpg /media/images/thumbs/x600-Francigena-Marathon.jpg Maremma News Alto Lazio, Thu, 01 Jun 2023 10:15:00 GMT