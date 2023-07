Attualità Inizia l’orario estivo per la banca Mps del centro urbano capoluogo 17 luglio 2023

17 luglio 2023 178

178 Stampa

Redazione

Da questa settimana lo sportello sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì

Scarlino: La banca Monte dei Paschi di Siena ha comunicato all’Amministrazione comunale che, la filiale del centro urbano capoluogo, da questa settimana effettuerà l’orario estivo, aprendo solo il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 8.20 e alle 12.45 e dalle 14 alle 16. Questa organizzazione resterà in vigore fino al 29 settembre. Seguici





