Inizia l'avventura dell'artista toscano che ha conquistato Milwaukee

La nuova Harley Davidson S-M parte finalmente per Milwaukee il 6 luglio da Grosseto. Grosseto è tappa obbligatoria, soprattutto per la sua amicizia con un noto Regista e attore Toscano, e dedica questa opera alla sua musa ispiratrice, una donna straordinaria e un sentimento che lo lega a lei da tutta la vita.

Grosseto: La nuova Harley-Davidson parla italiano e sembra uscita da un film horror. Si sa che chiunque decida di mettere le mani su di una Harley Davidson non lo fa solo per la moto in sé, ma soprattutto decide di portare avanti questa decisione in quanto si lega in modo indissolubile a un gruppo che è molto di più di un semplice manipolo di biker che amano le moto.

Il concetto di amicizia è direttamente superato da quello di fratellanza, con la casa americana che in questo senso ne è maestra. Uno degli eventi più importanti è a Milwaukee, il festival Harley-Davidson Homecoming™, ovvero quello che avverrà il 10-13 luglio 2025. Un giorno importante, perché in quel di Milwaukee arriverà “Lo Zingaro Bikers ”.

Harley Davidson Spagna non è rimasta indifferente a questa modifica Gotica e ha proposto all'artista di partecipare all'evento.

Stiamo parlando di quel Mauro Merlino (foto cover) che aveva già fatto parlare di sé in passato quando diede vita a uno storico viaggio da Modena fino alla Finlandia con la sua Harley.

Un viaggio che ha davvero fatto la storia e che ora lo vedrà partire dalla città emiliana per giungere in America. “Lo Zingaro Bikers” decide di proporre una nuova straordinaria Harley Davidson in versione horror, tanto è vero che questa variante sarà aggiornata con una serie di teschi, di catene e di gufi.

Merlino ha spiegato come la sua passione per le Harley è pari a quello che vede con negli occhi dei giovani che vogliono avvicinarsi a questo mondo. La modifica di una Harley, spiega l’artista Merlino, è in piena linea con la storia del marchio e di sicuro questo modello sarà apprezzato anche a Milwaukee.

