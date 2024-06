Inizia il campus “Ragazzi in opera”: prima settimana dedicata alla musica

Grosseto: Prende il via ufficialmente la terza edizione di “Ragazzi in opera”, il campus multidisciplinare di musica, teatro e danza organizzato dal Comune di Grosseto e dall’associazione culturale Escargot, con la collaborazione dell’istituto comunale musicale “Palmiero Giannetti”, della Fondazione Grosseto Cultura e del liceo “A. Rosmini”.



Il primo appuntamento estivo è dedicato alla musica: da lunedì 1 a venerdì 5 luglio dalle 9.30 alle 12 si terranno all’Istituto Giannetti si terranno i laboratori musicali dedicati ai ragazzi dai 6 ai 19 anni.

Dal 26 agosto inizieranno le tre settimane di laboratori didattici del campus “Ragazzi in opera” (9.30 – 16.00): gli iscritti metteranno in scena “L’incantevole Turandot, principessa della Cina”, una reinvenzione fiabesca da Gozzi e Puccini, un’opera musico-teatrale scritta appositamente per il progetto da Federico Guerri e musicata da Massimo Merone.

Durante le 3 settimane i giovani partecipanti avranno modo di conoscere l’affascinante mondo dei suoni, della musica, del teatro e del linguaggio musicale. La mattina, al Teatro degli Industri, i ragazzi studieranno strumenti, canto, recitazione e danza, mentre nel pomeriggio ci saranno prove d’insieme e momenti d’incontro anche con artisti esterni.

Sono rimasti pochi posti a disposizione: per avere informazioni info@escargotgr.it – 376 0824535

(foto di repertorio)