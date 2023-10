Inizia il campionato, l’Atlante Grosseto riceve la visita della Dozzese Futsal

Grosseto: Dopo un mese e mezzo di preparazione con il preparatore, il professore Nicola Stagnaro e con il tecnico Alessandro Izzo, dopo aver disputato alcune partite amichevoli con buoni risultati, oggi 14 ottobre alle 15:30, l’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli, dopo la promozione conquistata con pieno merito lo scorso campionato, si riaffaccia, dopo alcuni anni di assenza, al Campionato Nazionale di Calcio a 5 di Serie “A2”, naturalmente con al timone ancora una volta il condottiero Alessandro Izzo che la scorsa stagione ha fatto l’en plein, conquistando la promozione in Serie “A2” con la prima squadra e addirittura con l’Under 19, dopo aver vinto il campionato regionale di pertinenza e i relativi play-off, partecipando alle finali Nazionali e classificatosi tra le prime cinque migliori d’Italia, scrivendo la storia della gloriosa società grossetana. Sono state pagine di storia si, ma ora bisogna iniziare a parlare del prossimo campionato, che sarà molto più impegnativo ad iniziare da sabato prossimo quando alle 15,30 scenderà a Grosseto e precisamente al Palabombonera, la Dozzese Futsal formazione di Imola, che gli addetti ai lavori danno la favorita più accreditata alla vittoria finale. Ma per disquisire della prima partita di questa stagione, come ormai è consuetudine, al Palabombonera al termine dell’allenamento del giovedì sera abbiamo raccolto le impressioni di mister Alessandro Izzo



D. Alessandro, sabato inizia il campionato e si parte subito con il botto affrontando una signora squadra che gli addetti ai lavori la danno come la più accreditata alla vittoria del campionato! «Si, conosco la forza di questa squadra ma noi in casa nostra vogliamo affrontare la Dozzese a viso aperto, vogliamo affrontarla da Grosseto. Sappiamo chi siamo e la maglia che portiamo, ho giocatori forti e lo dimostreranno. Complimenti anche agli avversari e in modo particolare al presidente/allenatore Vanni perché ha costruito una bellissima squadra. Sarà una bella partita di futsal e noi dobbiamo giocare da squadra, ogni attimo, senza lasciare niente al caso. Saranno fondamentali i dettagli e vogliamo fare una prestazione importante».

Questi i convocati che si dovranno trovare al Centro Sportivo di Roselle per il pranzo alle 11,30: Brunelli, Guarducci, Tamberi, Cipollini, Baluardi, Gianneschi, Leandrinho, El Joari, Mateo, Liburdi, Lessi, Imperato. Designazioni arbitrali per la suddetta gara che inizierà alle 15,30: 1’ arbitro, Alessandro Accomando, sezione Aia di Olbia, 2’ arbitro, Roberto Galasso, sezione Aia di Aprilia, cronometrista, Simone Scifo, sezione Aia di Firenze.

Anche quest’anno Grosseto Sport trasmetterà tutte le gare interne dell’Atlante Grosseto in diretta streaming dopo l’accordo trovato dal direttore di Grosseto Sport e il presidente della società grossetana Iacopo Tonelli, le riprese e regia dal Palabombonera di Samuele Cottini, la regia dallo studio centrale è di Fabio Lombardi, mentre la telecronaca è affidata alla voce di Franco Ciardi.

Domenica inizierà anche il campionato Under 19 dove l’Atlante Grosseto affronterà al Palabombonera alle 11 la formazione del Boca Livorno.

D. Alessandro, dopo la grande stagione dello scorso anno con la tua squadra che si è classificata tra i primi cinque posti alle finali nazionali, non è facile ripartire. «E' vero e quella di domenica sarà una partita strana dato che incominceremo con una Under 19 completamente nuova e c’è tanto lavoro da fare, è chiaro che iniziare conquistando i tre punti ci permetterebbero di affrontare meglio la settimana seguente. Sono concessi errori ma sicuramente non con un atteggiamento sbagliato e pretendo una partita grintosa e magari, anche di qualità».

Questi convocati da Alessandro Izzo, che si dovranno trovare domenica mattina alle 9 al Palabombonera: Chisci, Yasir, Agnelli, Nocentini, Allegro, Cardone, Scaffai, Gobbini, Lessi, Piazzesi, Kamberi.