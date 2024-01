Inizia il 2024 della grande boxe per l’organizzazione Rosanna Conti Cavini

A Calenzano si assegna il titolo italiano dei supermedi



Grosseto: Sta per iniziare un altro grande anno di pugilato sotto l’organizzazione Rosanna Conti Cavini, in collaborazione con la Pugilistica Grossetana Umberto Cavini del presidente Fabrizio Corsini e del Boxing Club Calenzano, del presidente Antonio Schiavoni. Il primo appuntamento della stagione agonistica è fissato al Palasport di Calenzano, venerdì 26 gennaio con inizio alle 19.30. A salire sul ring saranno Leonardo Balli e Ignazio Crivello, entrambi del team Conti Cavini e della manager Monia Cavini, in palio il titolo di campione italiano dei pesi supermedi.

Entrambi i pugili si dicono pronti a dar vita ad un grande match sulla distanza delle dieci riprese. Balli, seguito dal suo maestro storico Ivano Biagi, già campione italiano dei pesi medi (conquistò il titolo con il team della signora Rosanna Conti Cavini), è il pugile di casa, essendo nato 25 anni fa a Sesto Fiorentino, potrà contare sull’apporto del pubblico e sul suo mancino. Pugile tecnico, con un record di sette vittorie, due pari e una sconfitta, ha conquistato il titolo di campione italiano a settembre, sconfiggendo per ko al primo round Simone Bicchi. Si troverà di fronte lo sfidante Ignazio Crivello, siciliano di 34 anni, allenato dal maestro Natale Conti. Crivello farà leva sulla sua mobilità e sulla sua grande esperienza. Il suo record tra i professionisti è di nove vittorie, un pari e dieci sconfitte. Il match si preannuncia intenso e per nulla scontato, anche se i favori del pronostico pendono leggermente dalla parte di Balli.

La serata di Calenzano, in ogni caso, presenta anche un interessante sotto clou di carattere internazionale sulla distanza di 6 round. Tra i professionisti nei pesi leggeri si affronteranno Cristian Gasparri, pugile del Team di Rosanna Conti Cavini, già campione mondiale youth IBO, allenato dai maestri Angelo e Riccardo Gasparri e il moldavo Mihail Burlac. La serata avrà come inizio un nutrito spazio dedicato ai pugili dilettanti. Si affronteranno i pugili della Boxing Club Calenzano in un interregionale con pugili provenienti dal Veneto. Saranno ben otto i confronti IBA attesi sul ring. Anche la Pugilistica Grossetana Umberto Cavini farà la sua parte. L’attesa, in questo caso, è per Gregorio Tambelli e Alessio Polizzotto. Quest’ultimo è al debutto assoluto. Entrambi gli atleti sono allenati dal maestro Simone Giorgetti coadiuvato da Luigi Forni e Massimiliano Ruga. Durante la serata verrà assegnato anche il primo memorial Pino Todaro, nel ricordo di una figura centrale nel panorama pugilistico toscano.