Inizia a Camaiore l'avventura finali nazionali per gli Under 11 del Cp Grosseto

Grosseto: A distanza di quarant’anni dall’ultima apparizione, il Circolo Pattinatori Grosseto torna alle finali nazionali di hockey pista. Da giovedì, sulla pista di Camaiore, il quintetto under 11 guidato da Fabio Bellan brillerà in mezzo alle migliori squadre giovanili italiane. I piccoli atleti grossetani si sono guadagnati l’accesso alla fase che assegna lo scudetto, grazie ad un campionato davvero straordinario, nel quale sono arrivati al secondo posto alle spalle della corazzata Camaiore, che ha chiuso con 18 vittorie e nessuna sconfitta. I campioncini di casa nostra hanno invece ottenuto 15 vittorie, un pareggio e appena due sconfitte, con la regina, arrivando a segnare qualcosa come 206 reti, finendo nove volte in doppia cifra.



Il Circolo Pattinatori si presenta in Versilia con l’obiettivo di fare prima di tutto bella figura, felice di aver portato la storica società grossetana nuovamente ai vertici del movimento nazionale. Una norma, sinceramente contestabile, ha tolto di squadra per queste ultime gare dell’anno Alice Sorbo e Viola Ugas, due protagoniste della regular season, che avevano ottenuto la deroga dalla federazione per giocare solamente nella prima fase. Gli amici cercheranno però di vincere anche per loro, che saranno sulle tribune a fare un tifo sfrenato per portare ancora più in alto la formazione di Bellan, il tecnico che ha permesso ai giovanissimi atleti di crescere e di mettersi in evidenza con straordinarie partite e un attacco davvero super.

IL CALENDARIO. Il Circolo Pattinatori debutta nel girone eliminatorio giovedì alle 9 contro il Seregno, mentre alle 14 si misurerà contro la Teleamedical Sandrigo. Il Cp Grosseto conclude la prima fase venerdì affrontando alle 10 il Correggio Hockey e alle 15 gli Amatori Pesaro.

Il programma completo delle gare di giovedì 23:

Girone A: Grosseto-Seregno, Amatori Pesaro-Correggio, Sandrigo-Grosseto, Seregno-Correggio, Sandrigo-Pesaro.

Girone B: Roller Bassano-Rotellistica Camaiore, Hockey Valdagno-Follonica Hockey, Hochey Trissino-Roller Bassano, Camaiore-Follonica.

La rosa del Circolo Pattinatori: Leonardo Buonriposi; Giulio Bucchiacchio, Diego Croci, Andrea Mantovani, Alessandro Marinoni, Pietro Spinosa (il bomber della squadra con 75 centri nella regular season), Tommaso Spinosa. Allenatore Fabio Bellan; dirigenti Tommaso Marinoni e Alessandro Spinosa.