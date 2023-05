Ingresso anticipato a scuola: è possibile fare domanda

L’Amministrazione ha istituito un nuovo servizio rivolto ai piccoli dell’infanzia e della primaria. Soddisfatto l’assessore Bianchi: «Una risposta importante per le famiglie scarlinesi che lavorano»



Scarlino: Dal prossimo anno scolastico sarà possibile accompagnare i propri figli 30 minuti prima rispetto al suono della campanella. Il Comune di Scarlino ha infatti attivato un nuovo servizio dedicato alle famiglie del territorio che hanno necessità di portare prima i loro bambini a scuola. L’ingresso anticipato è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria: i moduli per richiedere il servizio si trovano sul sito del Comune di Scarlino (www.comune.scarlino.gr.it) o possono essere ritirati negli uffici comunali. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate tramite pec all’indirizzo di posta elettronica certificata (comunediscarlino.protocollo@legalmail.it) oppure a mano all’ufficio Protocollo, entro mercoledì 31 maggio.

«Si tratta di un servizio, e di una risposta, particolarmente importante per la comunità scarlinese e di ciò siamo ben coscienti – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Michele Bianchi – in quanto va a intercettare le esigenze di molte famiglie che si trovano in difficoltà nell’organizzazione delle proprie giornate e per le quali gli orari di ingresso della scuola sono incompatibili con quelli dell’occupazione lavorativa. In questo modo, i genitori potranno accompagnare personalmente i bambini a scuola anche fino a mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni, lasciandoli in custodia a personale selezionato e competente che seguirà i piccoli sino al suono della campanella. L’obiettivo è di andare incontro alle esigenze dei cittadini, offrendo una valida e sicura opportunità proprio tra le mura scolastiche. Sotto l’aspetto amministrativo l’attivazione di questo servizio è segno concreto di rispetto degli impegni presi da questa Amministrazione con le famiglie che avevano manifestato questa necessità sin dall’inizio dell’anno scolastico in corso».