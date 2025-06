Infrastrutture, Gabbrielli (FI) sollecita la politica: «Tre le opere fondamentali»

Grosseto: "Tre infrastrutture fondamentali che potrebbero fornire una forte spinta al territorio. Amedeo Gabbrielli, capogruppo Forza Italia, Ppe, Udc, Noi Moderati in consiglio provinciale, traccia la via da seguire nel prossimo futuro: «Tre devono essere le priorità per il territorio – dice il consigliere – a cui la politica deve dare risposte immediate. Realizzare la quattro corsie per la Grosseto-Siena, adeguare e mettere in sicurezza l’Aurelia da Grosseto a Civitavecchia, garantire le fermate alla stazione ferroviaria di Grosseto ai treni a percorrenza veloce e con più fermate per i locali, Del resto la promozione e lo sviluppo del nostro territorio, passa da una migliore economia e quindi dal miglioramento delle infrastrutture».





Per Gabbrielli il tempo delle attese è finito: «Da anni si discutono soluzioni, però poi tutto rimane invariato, niente cambia. È importante che tutti i politici del nostro territorio se ne facciano carico, solo facendo squadra potremo ottenere più centralità». Di conseguenza Gabbrielli incalza: «Ai candidati in Regione di Forza Italia chiedo d'impegnarsi e far diventare, nei loro programmi, una priorità la conclusione dei lavori sulla senese e al tempo stesso ottenere più treni con sosta a Grosseto nel periodo estivo».

Qualcosa, in ogni caso, sembra già muoversi: «Prendiamo atto – spiega Gabbrielli – che il sottosegretario Ferrante ha risposto rassicurando l'onorevole Rossi sui lotti 5A Ansedonia-Pescia Romana e 6B Pescia-Tarquinia. Il consiglio dei lavori pubblici si è espresso ed ha definito le linee per eseguire i lavori e nominato il commissario straordinario delegato da Anas. Sempre l'onorevole Rossi si è impegnato affinchè si realizzasse il sottopasso all’incrocio di Cupi nel comune di Grosseto (1,2 milioni di euro per la sua realizzazione)». Il consigliere provinciale, capogruppo di Forza Italia, Ppe, Udc, Noi Moderati, conclude: «Auspichiamo che finalmente dopo decenni di immobilismo si inizi a vedere una luce in fondo al tunnel. L’adeguamento dell’Aurelia, garantirebbe quella sicurezza sulla strada che rappresenta il diritto di ogni cittadino e rappresenterebbe la soluzione più economica, più veloce e meno impattante per un territorio di altissimo valore come la Maremma».