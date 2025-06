Grosseto: È in uscita il 1 giugno su tutte le piattaforme digitali il progetto discografico dell’Officina del Malcontento “Infernalia, Inferno dantesco in nove quadri”, un album concepito nel 2021 durante la seconda pandemia, registrato nel 2022 e tenuto poi a fermentare per tre anni. Perché, come sostengono le autrici, c’è un tempo e un luogo per ogni cosa.

L’Officina del Malcontento, laboratorio musicale nato nella primavera del 2019 per uno spettacolo dedicato al romanzo di Sasha Naspini “Le Case del Malcontento”, racconta in questo primo disco un Inferno contemporaneo, dove si sconta un castigo “senza aver peccato”, confrontandosi con temi universali come amore (amori), solitudine, morte, giustizia, sete di conoscenza, guerra… Un progetto di teatro canzone, in cui rivivono - fra storia, leggenda e tradizione popolare - i personaggi più memorabili dell’Inferno dantesco, scolpiti nella nostra memoria per l’impatto descrittivo e la potenza delle loro storie.

Con atmosfere musicali sempre diverse che vanno dalla ballata alla beguine, dal valzer alla pizzica, ogni canzone descrive un personaggio e la sua storia: il traghettatore Caronte, figura infernale per antonomasia, Paolo e Francesca eternamente uniti nel loro amore sventurato, l’eretico ghibellino Farinata degli Uberti, Ulisse alla continua ricerca della conoscenza, il Conte Ugolino e la sua tragedia di uomo e padre, l’indovino Tiresia.

Le canzoni di “Infernalia” nascono da una coppia artistica al femminile: Cristiana Milaneschi (testi) e Carla Baldini (musiche) e sono interpretate dalla stessa Baldini (voce solista) e dai musicisti dell’Officina del Malcontento: Dino Simone (fisarmonica e voce), Angelo Fucci (chitarra e contrabbasso), Guglielmo Eboli (percussioni).

Alcune canzoni sono introdotte dai versi danteschi, in particolare “Conte Ugolino” e “Paolo e Francesca” si avvalgono della voce unica e preziosa di Arnoldo Foà, con registrazioni inedite messe gentilmente a disposizione dalla vedova Foà in ricordo del più che decennale rapporto artistico fra il maestro del teatro italiano e Carla Baldini, che è l'ideatrice di Infernalia. L’attore grossetano Luca Pierini è voce recitante in Limbo, Caronte e Tiresia, il cantautore Simone Baldini Tosi duetta con Carla Baldini in “Paolo e Francesca”, la tromba solista in “Tiresia” è di Maurizio Pasqui. Il violinista Andrea Frosolini è presente in quasi tutte le tracce, così come il violista Riccardo Cavalieri, che è anche l’ingegnere del suono del lavoro, prodotto da Vento d’Erbe.

La copertina di Infernalia è un quadro del pittore grossetano Andrea Ferrari.

Link ascolto: https://open.spotify.com/album/1MLDeh8D43MkNNkzhdXTny?si=euMidX_zSCaM7lbv4yzkgQ