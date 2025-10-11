Infermieristica a Grosseto fa il pieno di iscritti e si conferma al top per la formazione dei professionisti della salute

Grosseto: Da quando nel febbraio del 2013 iniziò la collaborazione tra l'Asl Toscana Sud Est e l'allora Società Consortile Polo Universitario, ed il corso di laurea in Infermieristica si trasferì presso la sede di via Ginori, ha sempre avuto numerosi iscritti, passando da 30 posti riservati agli attuali 50 posti, quest'anno completamente ricoperti, poiché le domande di ammissione sono state ben 54.

Sicuramente c'è stata una grande visibilità di questo corso di laurea, grazie anche agli open days ed alla promozione che si è svolta negli istituti superiori e in vari luoghi della città - perfino nei centri commerciali - proiettandosi verso la cittadinanza attraverso simulazioni di educazione sanitaria e di primo soccorso per sensibilizzare verso una professione di grande importanza sociale e che negli ultimi anni ha visto la totale occupazione degli infermieri, già poco dopo il conseguimento del titolo abilitante alla professione.

Mentre si registra a livello nazionale una flessione degli iscritti a Scienze Infermieristiche, in Toscana il trend si mantiene alto ed in particolare a Grosseto il “tutto esaurito” è una costante, in virtù anche dell'efficientissimo tutoraggio che è assicurato sia durante le lezioni in aula sia durante il tirocinio clinico. Quest'ultimo è svolto presso le strutture dell'Asl, territoriali ed ospedaliere, ed inoltre la formazione avviene attraverso equipe multidisciplinari e multiprofessionali, nonché grazie ad eventi organizzati per creare uno stimolo ulteriore, offrire altri punti di vista sulla professione.

Per questo gli studenti hanno potuto ascoltare le riflessioni del filosofo Marcello Veneziani, che ha parlato del “prendersi cura dell'altro”, ed a breve potranno seguire il seminario del neurochirurgo e Consulente del Dipartimento Antidroga del Governo, Professore Massimo Gandolfini, per scoprire le nuove ricerche sugli effetti delle tossicodipendenze, effettuate attraverso il neuroimaging.

Evitare la settorialità nella formazione e sensibilizzare i giovani alla prevenzione ed ai buoni stili di vita è l'obiettivo che si pone ogni giorno la Fondazione Polo Universitario Grossetano: gli studenti possono infatti partecipare ad incontri e seminari che offrono stimoli trasversali, come quelli che informano sugli effetti avversi del fumo e dell'uso della sigaretta elettronica.

La Fondazione Polo Universitario Grossetano è un Campus in cui le aule di studio, le biblioteche, gli spazi comuni come il Giardino dell'Archeologia, sono punti di incontro, di confronto e di osmosi, fondamentali per la vita della comunità studentesca.



