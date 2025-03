Infermiera aggredita al Pronto soccorso dell’Ospedale di Grosseto. La solidarietà del direttore generale alla professionista

Grosseto: Nel primo pomeriggio di venerdì 7 marzo si è verificata un’aggressione ad una infermiera del Pronto soccorso di Grosseto. Autore del gesto è un uomo giunto in Ps con ambulanza del 118. L’uomo è stato soccorso nel centro di Grosseto in stato di agitazione e sottoposto a sedazione. Una volta arrivato al Misericordia si è scagliato contro un’infermiera del Ps, sono subito intervenuti i colleghi della professionista che lo hanno bloccato, a seguire sono state quindi attivate le forze dell’ordine. La professionista aggredita ha riportato 7 giorni di prognosi.

«Esprimo la solidarietà di tutta l’Azienda Usl Toscana sud est alla collega vittima di questa aggressione - dichiara il direttore generale Marco Torre - attiveremo tutti gli strumenti in suo supporto e valuteremo ulteriori azioni volte al contrasto di questo fenomeno. Il nostro appello è quello di mettere in campo ogni azione possibile al fine di proteggere il personale e in particolare quello che è maggiormente esposto agli episodi. Dobbiamo evitare di mettere a repentaglio l’incolumità degli operatori e quindi la sostenibilità del servizio sanitario».