Infermiera aggredita al Misericordia, il commento di Opi

Grosseto: Una ricorrenza che, da tempo, vorremmo impiegare per creare un’alleanza con la cittadinanza, perché il tema della violenza ai danni degli operatori non sia appannaggio solo degli addetti ai lavori, ma sia una questione di comunità. D’altra parte, è evidente che, quando si verificano casi di questo tipo, a farne le spese non sono solo i professionisti, a cui esprimiamo tutta la nostra vicinanza, ma anche i cittadini: perché si creano tensioni, si determinano ritardi, si altera il normale e corretto svolgimento delle procedure di assistenza. Allo stesso tempo dobbiamo essere consapevoli che, di frequente, le aggressioni sono da attribuire a pazienti con problematiche di tipo psichiatrico, spesso ad alta intensità: si tratta di una tipologia di pazienti per i quali il sistema riscontra sempre più problematiche della presa in carico. Accanto a questa attività di informazione, ovviamente, è importante portare avanti la formazione del personale sanitario: dobbiamo lavorare ancora meglio sulla diffusione delle tecniche di de-escalation da applicare per ridurre il rischio di aggressioni, tutelare i sanitari e, allo stesso tempo, tutelare i cittadini che, se si trovano in presidi ospedalieri, pronto soccorso e punti di primo soccorso, sono comunque persone bisognose di assistenza e in un momento di fragilità della loro vita”.