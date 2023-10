Infanzia, Fabrizio Rossi (FDI): “Potenziare programma Pippi 2011”

Roma: "Ieri in Commissione parlamentare infanzia e adolescenza abbiamo ascoltato le dichiarazioni del viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, On.le Maria Teresa Bellucci per conoscere come intende affrontare il governo Meloni le problematiche a favore dei minori e più deboli”. E’ quanto annuncia il deputato Fabrizio Rossi, capogruppo Fratelli d’Italia in commissione parlamentare infanzia e adolescenza.



“In questo primo anno di Governo, - ha riferito il viceministro Bellucci - ci siamo presi cura di analizzare ed anche di attuare e di potenziare un programma strategico per la tutela dell'Infanzia e dell'Adolescenza che è il Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione, il cosiddetto programma Pippi, varato nel 2011 che ha visto la collaborazione con l'Università di Padova e che ha l'obiettivo di rafforzare gli obiettivi di accompagnamento in favore delle famiglie con lo scopo di evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia, dai propri genitori”.

“Siamo ben consapevoli delle difficoltà e della delicatezza della materia, e delle criticità nelle quali sono stati costretti ad operare i servizi sociali in modo da occuparsi in un compito arduo come quello delle persone fragili e in stato di difficoltà come spesso lo sono i minori. Bene fa il Governo a sostenere i programmi e le iniziative degli operatori, avendo tra le priorità anche questo delicato settore”, conclude il deputato Fabrizio Rossi, capogruppo Fratelli d’Italia in commissione parlamentare infanzia e adolescenza.

(nella foto, On. F. Rossi e viceministro On. M.T. Bellucci)