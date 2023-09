Infanzia e adolescenza, Fabrizio Rossi (Fdi): “Dare voce a esigenze dei minori”

Roma: “La nostra nazione, ha l’obbligo morale e non solo politico, di dare voce alle esigenze dei minori e dei bambini, che vanno sempre tutelati e protetti. Occorre che tutte le Istituzioni lavorino nella stessa direzione e facciano la propria parte a favore del mondo dell’infanzia e adolescenza”.



“E’ importante impostare un percorso condiviso e partecipato sul quale lavorare ulteriormente. Lo scopo dovrà essere quello di fornire al legislatore un elemento di stimolo affinché finalmente si ponga mano alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, così da dare un ordine e garantire pari accesso ai diritti su tutto il territorio nazionale. Questo è uno dei compiti assegnati all’Autorità garante dalla stessa Legge istitutiva che all’articolo 3 che dispone tra i compiti quello di formulare osservazioni e proposte sull’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi”. “A tutti i minori deve essere garantita tutela e protezione, nessuno deve rimanere indietro anche alla luce delle nuove criticità che sono emerse nelle cronache nelle scorse settimane.” È quanto dichiara Fabrizio Rossi, Deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione parlamentare bicamerale per l’infanzia e adolescenza, dopo la relazione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Galatti.