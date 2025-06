Inedita rassegna di musica classica nella Riserva Naturale dei Tomboli al tramonto

Una rassegna di musica classica con musicisti di livello internazionale nella Riserva Naturale dei Tomboli Sud, al calasole.

Cecina: Presentata la prima edizione di Note al Calasole, organizzata dal Comune di Cecina in collaborazione con Pubblica Assistenza Cecina, Conservatorio Mascagni e Festival Mascagni.

Tre weekend a partire dal 20 giugno, aperti a tutti e gratuiti.

Il programma dei concerti è stato curato dal giornalista e critico musicale Sandro Cappelletto con la collaborazione del Maestro Federico Rovini, direttore del Conservatorio Mascagni.

"Preziosa e fondamentale è stata la collaborazione con il Nucleo Biodiversità dei Carabinieri, senza i quali non sarebbe stato possibile organizzare in sicurezza concerti all'interno di una Riserva Naturale, e dei Vigili del Fuoco - premette la sindaca Lia Burgalassi -. L'obiettivo che ci eravamo posti fin dall'inizio era proprio quello di valorizzare questo nostro patrimonio naturale che è la pineta e di farlo anche dal punto di vista artistico. Si tratta di un progetto innovativo, per il quale sono serviti mesi di lavoro. Grazie a Sandro Cappelletto, giornalista e critico musicale, che ci ha dato una mano a titolo gratuito nel costruirlo. E grazie all'assessore Bianchi per averlo portato avanti".

"E' stata una grande scommessa che parte con i mgiliro auspici e che tutti, a partire dai musicisti hanno raccolto con entusiasmo - aggiunge l'assessore alla Cultura Michele Bianchi -. E' stato creato un piccolo palco, in sintonia con l'ambiente e siamo sicuri che l'effetto sarà assolutamente evocativo".

"Suonare all'aperto, con le persone che rientrano da una giornata al mare è una sfida anche per i musicisti che però sono stati conquistati dall'originalità del progetto e dalla suggestione del luogo - sottolinea Sandro Cappelletto -. Tutto è nato da un sopralluogo: sembrava impossibile all'inizio, ma era una magnifica idea, per il luogo, per l'orario, e tutti gli scetticismi iniziali sono stati superati. I musicisti suoneranno magari con un pubblico che sta tornando dal mare, che non è quello delle sale concerto, e anche qui sta l'originalità di questa rassegna".

"Musicisti di livello internazionale si alterneranno con giovani talenti del Conservatorio Mascagni, in un format già utilizzato per Note al Meriggio, che valorizza la musica classica in tutte le sue forme" dice Federico Rovini.

Presente al lancio della rassegna anche Marco Voleri, direttore del Mascagni Festival che per la prima volta fa tappa a Cecina. "Note al Calasole rispecchia la filosofia del nostro festival, quella di portare la musica classica a tutti, promuoverla e farla conoscere anche al di fuori del pubblico tradizionale, contaminare con Mascagni il litorale della provincia livornese".

Inizio ore 19:00. Ingresso 'cancellone' viale Galliano, area concerti nei pressi di Andalù Beach. ACCESSO LIBERO E GRATUITO

IL PROGRAMMA

Venerdì 20 giugno

Trio: Marta Boschis violino Giovanni Agostini violoncello Nico Persichini pianoforte. Musiche di Beethoven e Sibelius

Sabato 21 giugno

Duo: Marco Rizzi violino Simone Soldati pianoforte. Musiche di Mozart e Beethoven e Sibelius.

Sabato 28 giugno

Quartetto Adorno: Edoardo Zosi violino Liù Pelliciari violino Benedetta Bucci viola Francesco Stefanelli violoncello. Musiche di Schubert e Dvorak

Venerdì 4 luglio Festival Mascagni Verismo all’imbrunire I solisti della Mascagni Academy, Andrea Tobia pianoforte. Presenta Fulvio Venturi.

Sabato 5 luglio

Duo: Alessandro Carbonare clarinetto Marco Scolastra pianoforte. Musiche di Schumann, Saens, Stravinskij, Ginastera, Piazzolla