Incontro vertici Asl, Buoncristiani: "Puntiamo a guardia medica turistica a Follonica"

Follonica: "Questa mattina ho partecipato alla presentazione della programmazione 2025–2027 dell’Area Vasta Toscana Sud Est, tenutasi all’Auditorium dell’Ospedale Misericordia di Grosseto.

Un appuntamento importante per il nostro territorio, che ha visto la partecipazione di rappresentanti regionali, dirigenti sanitari e istituzioni locali, uniti nell’obiettivo comune di migliorare la qualità e l’accessibilità dei servizi sanitari. Durante l’incontro sono state illustrate le linee strategiche per i prossimi anni, tra cui il potenziamento dei percorsi interaziendali per patologie complesse, l’ottimizzazione della spesa farmaceutica, lo sviluppo della rete odontoiatrica e l’implementazione di modelli organizzativi innovativi .

Come amministrazione comunale di Follonica, siamo fortemente interessati a questi temi, poiché una sanità efficiente e integrata è fondamentale per garantire il benessere dei nostri cittadini. Ho colto l’occasione per parlare personalmente con l’assessore regionale alla salute Simone Bezzini e il direttore generale USL Marco Torre. L’obiettivo di Follonica è quello di ottenere il servizio di guardia medica turistica per l’estate 2025. Servizio che è fondamentale per garantire sicurezza e assistenza a cittadini e turisti a Follonica", ha concluso Il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani