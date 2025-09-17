Noi per Gavorrano: “Bocciata la mozione sui rimborsi spese: una pessima pagina per Gavorrano”
Incontro tra Comune di Castiglione della Pescaia ed Enel per un piano di potenziamento del sistema elettrico del territorio
Un milione di euro di investimenti da parte di E-Distribuzione per un territorio smart. Obiettivo condiviso con l’Amministrazione Comunale per gestire al meglio interventi e cantieri.
Castiglione della Pescaia: La sindaca Elena Nappi ed i responsabili degli uffici tecnici Fabio Menchetti e Simone Montagner hanno incontrato il responsabile E-Distribuzione Unità Territoriale Grosseto e provincia Santino Madia, il capo tecnico di area Andrea Paoloni, i referenti di affari istituzionali e di comunicazione di Enel per la Toscana Marco Falorni e Riccardo Clementi per fare il punto sul piano di investimenti e di interventi in corso ed in programma – con focus specifico sulle potenziali criticità delle attività nonché sui benefici per il sistema elettrico che deriveranno dalle attività operative – da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione.
Tra i dati esposti dall’azienda, anzitutto le numerose attività di manutenzione preventiva effettuate nell’ultimo triennio sul territorio comunale e l’analisi di due episodi di disservizi circoscritti, verificatisi durante l’estate, l’azienda ha presentato anche un quadro aggiornato sui lavori previsti per il potenziamento del sistema elettrico territoriale: la società elettrica investirà, infatti, circa un milione di euro per proseguire nel piano di automatizzazione e digitalizzazione delle cabine elettriche ed effettuerà due importanti operazioni di rinnovo cavi e restyling dorsali elettriche di media tensione, rispettivamente lungo la linea Valdiloro, in zona Paduline, per circa 500 metri di lunghezza e in un tratto della linea Val di Cannucce, strada delle Collacchie, tra Roccamare e il Villaggio La Vela, per un’estensione di 930 metri.
L’obiettivo condiviso è di calendarizzare e intervenire con azioni mirate per proseguire nel piano di restyling ed efficientamento continuo della rete elettrica, anche per prevenire laddove possibile disservizi e distacchi, migliorando l’affidabilità del servizio. La sindaca ha ringraziato tutti gli operativi del Gruppo Enel, sempre pronti a gestire con tempestività le emergenze, sottolineando che l’amministrazione comunale ha continue interlocuzioni ed interazioni con il gestore dell’energia elettrica per concordare e programmare le attività più importanti in modo da garantire una sempre migliore qualità di servizi erogati a cittadini, operatori e turisti in ogni momento dell’anno, in particolar modo quando la rete cittadina è sottoposta a forte pressione di potenza energetica.
Nel dettaglio, su tutto territorio maremmano i tecnici dell’azienda elettrica operano con interventi di restyling delle infrastrutture elettriche, con particolare riferimento alla realizzazione di nuove dorsali interrate e al rifacimento di quelle esistenti in tratto aereo, e anche con attività di connessione alla rete elettrica dei produttori da fonte rinnovabile, fotovoltaico in primis. I lavori porteranno benefici per la continuità del servizio in situazioni ordinarie e in caso di disservizi, perché con manovre in telecomando sarà possibile isolare il tratto di rete interessato e ripristinare il servizio con bypass temporanei da linee di riserva, cosiddette controalimentanti e interconnesse tra loro.
E-Distribuzione informa che, attraverso la app IO, i cittadini possono accedere al servizio “Gestione della fornitura” e ricevere aggiornamenti su interruzioni di corrente per lavori di manutenzione sulla rete elettrica; inoltre, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica sempre sul portale web dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.