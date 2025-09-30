Presentate le proposte educative 2025/2026 per l’area Grossetana
Incontro pubblico a Follonica con i candidati del PD al Consiglio regionale
Follonica: Oggi alle 17:30 al casello idraulico di Follonica, ci sarà un'iniziativa organizzata dal PD Follonica per presentare i 4 candidati al consiglio regionale del partito e discutere dei temi del territorio.
Saranno presenti Leonardo Marras, Lidia Bai, Alessio Scheggi, Lucia Tosini. Introduce i lavori Cristiano Battisti della Segreteria PD Follonica, modera Barbara Catalani del PD Follonica.