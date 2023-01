Finanza Incontro on line per presentare il corso di formazione per Agente di commercio 23 gennaio 2023

Redazione Per presentare il prossimo corso per Agente e rappresentante di commercio Ascom Confcommercio Grosseto invita tutti gli interessati a partecipare ad un incontro gratuito che si svolgerà on line domani, martedì 24 gennaio, alle ore 14.00.

Il corso ha una durata complessiva di 80 ore e le lezioni partiranno a fine febbraio 2023. Grosseto: “L'agente di commercio è una figura professionale particolarmente ricercata nel mercato del lavoro attuale – spiegano dalla Confcommercio di Grosseto - anche in provincia di Grosseto; basta dare uno sguardo alle pagine dei giornali dedicate alle offerte di lavoro per rendersene conto. Si tratta di un ruolo chiave per l’espansione di molte imprese”. Durante le lezioni verranno trattati i seguenti argomenti: diritto commerciale, nozioni di legislazione tributaria, economia aziendale, organizzazione e tecnica di vendita, tutela previdenziale assistenziale. Il corso della Confcommercio Grosseto è riconosciuto e regolamentato dalla Regione Toscana, ed il superamento dell'esame finale permetteranno di conseguire l'abilitazione per l'attività di Agente e Rappresentante di Commercio su tutto il territorio nazionale. Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento del numero massimo degli allievi previsti. Il numero di telefono di riferimento 0564 470111 oppure scrivere a formazione@confcommerciogrosseto.it. Per chi intende partecipare all’incontro di domani on line, molto pratico anche per avere maggiori informazioni ed incontrare i formatori, inviare una e-mail a info@confcommerciogrosseto.it.

