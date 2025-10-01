Incontro gratuito per il progetto Cambio di Rotta della Fondazione Isola d’Elba all’Orto dei Semplici, in collaborazione con Elba Officinale

Portoferraio: Riprendono gli appuntamenti organizzati “a terra” del progetto Cambio di Rotta in collaborazione con i partner e sostenitori, aperti gratuitamente a tutti gli ETS dell’Isola, ai cittadini e ai turisti. Domenica 12 ottobre, dalle ore 11 alle ore 13, in collaborazione con Elba Officinale ETS, si apriranno i cancelli dell’Orto dei Semplici con la guida esperta di Francesco Marino e Martina Brusaferro per esplorare il meraviglioso mondo botanico presso l’Eremo di Santa Caterina a Rio. Parteciperanno anche i ragazzi della Fondazione Exodus La Mammoletta e quelli delle altre associazioni partner, ma potranno partecipare tutti coloro che sono interessati a conoscere meglio la straordinaria biodiversità dell’Isola. Nell’occasione sarà possibile partecipare al laboratorio dove si lavorerà la posidonia che si trova sulle spiagge dell’Isola per fabbricare carta. Buone pratiche ambientali, riuso e riciclo, conoscenza del territorio, apprendimento di tecniche artigianali, tutto con uno sguardo inconsueto e da una nuova prospettiva che è il fil rouge dell’intero progetto: osservare la realtà da più punti di vista, con una guida esperta o solo con un metodo nuovo di osservazione, per individuare le possibili forme di miglioramento o cambiamento per un “cambio di rotta” appunto quando se ne avverte la necessità

Il progetto Cambio di Rotta è stato realizzato grazie al bando “Siete Presente. Giovani e associazionismo. Ed. 2025 a valere sul bando “Giovanisì crescere nel presente” promosso da Cesvot e finanziato da Regione Toscana Giovanisì, in accordo con la presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile universale, con il contributo della Fondazione Livorno.

Progettato e coordinato da Patrizia Lupi, direttrice della Fondazione Isola d’Elba, vede come capofila la Fondazione che lo ha in parte finanziato insieme al Porto di Marina di Campo-Igiene Service srl, il Circolo della Vela di Marciana Marina, la rivista Enjoy Elba and the Tuscan Archipelago, Locman e Infoelba.it. Partner e sostenitori sono l’Associazione Dialogo odv, Associazione Incontriamoci in diversi aps, Auser odv, Arca coop soc, ASD Vela Tradizionale, Associazione Astrofili Elbani, Circolo degli Artisti di Portoferraio, Club del Mare asd, Elba del Vicino, Elba Officinale ets, Linc soc coop, Pro Loco di Capoliveri aps, Pro Loco Porto Azzurro, Pro Loco Portoferraio, Tip Tap One asd.



