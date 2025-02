Incontro fra Cri e Associazione Romena, ad Orbetello ci sono quasi 400 residenti

Orbetello: E' stata costituita ad Orbetello, l' Associazione " Socio- culturale Romena insieme per la cultura", presieduta da Tudorita Neagu; conta una ventina di soci fondatori ed ha iniziato la campagna adesioni per il 2025 nella numerosa comunità locale che ha circa 400 cittadini Romeni residenti nel territorio comunale.

Il Vice Presidente, Iulian Neagu, che la Cri ha incontrato, presso la Sede della Croce Rossa Italiana, Comitato Costa d'Argento, Uffici di Presidenza di Orbetello, ci ha spiegato che " l'associazione socio- culturale romena Insieme per la cultura è libera, apartitica ed apolitica, regolata dalle norme del Codice Civile Italiano e dello Statuto registrato in sede notarile."

L'incontro con la Croce Rossa Italiana, " positivo e costruttivo", nel quadro delle attività di integrazione sul territorio portate avanti dal Comitato della Costa d'Argento, ha consentito di trovare utili convergenze per promuovere attività culturali, artistiche, ricreative ed assistenziali atte a diffondere la cultura tra le persone, diffondere e far conoscere i valori e le tradizioni, ha proseguito Iulian Neagu, al fine di favorire la migliore inclusione tra tutti i popoli e la comunità orbetellana, senza nessuna esclusione o discriminazione. Proporsi, insieme a Croce Rossa Italiana, come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale comune dell'educazione permanente." Per informazioni ed adesioni si può chiamare al numero di telefono della stessa Associazione: 351- 6213738. La riunione fa seguito ad altri incontri nel comprensorio della Costa d'Argento con associazioni del volontariato, terzo settore, di impegno civico e sociale.