Incontro con Sami Modiano

Monte Argentario: Lunedì 16 giugno 2025, presso il Centro Federale Polo Natatorio di Ostia, si è svolto un nuovo appuntamento con i Viaggi nella Memoria, promossi dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e la Comunità Ebraica di Roma.

L’incontro ha visto la partecipazione di Sami Modiano, sopravvissuto alla deportazione ad Auschwitz, che ha condiviso la sua drammatica esperienza e il suo messaggio di memoria e speranza.

All’iniziativa hanno partecipato atleti, dirigenti sportivi, volontari del Servizio Civile Universale e giovani dell’Agenzia Italiana per la Gioventù coinvolti nella visita del 2024 ad Auschwitz-Birkenau.

Presente anche Maria Romano, volontaria della Croce Rossa Italiana – Comitato Costa d’Argento, per la quale l’esperienza si è rivelata profondamente formativa ed ha rappresentato un’importante occasione di crescita personale e nuove consapevolezze: un momento di riflessione sul valore della memoria come mezzo per contrastare l’odio, l’indifferenza e rafforzare una cultura fondata su rispetto, inclusione e responsabilità.