Incontro con l'Artista SKIM alla Galleria d’Arte “Le nozze di Cana"

Roccalbegna: Da oggi, 4 Luglio, l’Artista SKIM sarà a Cana per due giorni per realizzare un grande murales nella Piazza del borgo storico, dal nome “Le Nozze di Cana”. Traendo spunto dallo stemma del paese, Skim ha pensato alle nozze tra la principessa chiusa nella torre di Cana e il suo principe, una cane, simbolo del borgo, che le porge uno smeraldo mentre le chiede di sposarlo. Il tutto con la grafica che caratterizza l’artista, un po' fumetto e un po' simbolica.

Skim nasce a Firenze nel 1985. Si diploma all’Istituto d’Arte di Firenze in Grafica Pubblicitaria e Fotografia nel 2006; poi segue la sua passione per il disegno e i cartoni animati presso la Scuola Internazionale di Comics, dove si diploma in tecniche di Animazione nel 2009. Apre il suo primo studio d’arte nel 2008 dove lavora in pittura, illustrazione, fumetti, graffiti, design, grafica e performer dal vivo. Dopo diversi anni di ricerca pittorica crea il suo stile super riconoscibile: il “Kaos Armonico” che interpreta le sue storie e sogni: analizza la quotidianità e la traduce in arte, di strada o di studio, sorprendendo lo spettatore per il contrasto tra l’esplosione di colore delle sue opere e il messaggio mai banale che vuole trasmettere con esse. Skim rappresenta un’arte diversa, attraente e piacevole da osservare, e con il suo motto “In Color We Trust” si sta facendo largo con mostre e performance in contesti nazionali ed internazionali. E soprattutto porta avanti il suo progetto di colorare i grigi muri delle scuole e insegnare ai ragazzi l‘arte del graffito, lasciando ovunque il suo segno. Ad oggi ha realizzato più di 50 murales su aziende ed edifici pubblici. Oggi Skim vive e lavora a Firenze, collezionando numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero fra cui nel 2022 una retrospettiva a Palazzo Medici Riccardi a Firenze. Nel 2022 ha creato uno splendido ‘murales’ a Roccalbegna per l’evento “Animalia”. L’ultima mostra nel 2025 al Museo Piaggio, a Pontedera.