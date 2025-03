Incontro con il cardinale Angelo De Donatis

Il Prefetto della Penitenzieria Apostolica a Grosseto domenica 9 marzo

Grosseto: ore 16.00, cattedrale di San Lorenzo: catechesi pubblica

ore 18.00, cattedrale di San Lorenzo: il cardinale presiede la Messa della I domenica di Quaresima

<"Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio". Le indulgenze e l’anno giubilare>. Sarà questo il tema al centro di un momento di formazione spirituale rivolto a tutti, laici e clero delle diocesi di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello, con il cardinale Angelo de Donatis, prefetto della Penitenzieria Apostolica.

Il cardinale sarà a Grosseto, in cattedrale, domenica 9 marzo alle ore 16. Nel cammino di questo anno giubilare uno spazio centrale deve averlo la riflessione e la riscoperta del sacramento della riconciliazione, per questo è quanto mai significativo che una voce autorevole in questo ambito sia in Diocesi per aiutare tutti a riflettere accuratamente su questo dono, sul significato oggi delle indulgenze e dello spirito con cui riceverle. Al termine dell’incontro, il cardinale prefetto presiederà la Messa festiva delle ore 18 in cattedrale.

Il profilo

Il cardinale De Donatis, Penitenziere Maggiore, è nato il 4 gennaio 1954 a Casarano (Lecce). Licenziato in Teologia Morale, è sacerdote dal 1980. È stato nominato Vescovo Ausiliare di Roma, con la sede titolare di Mottola, il 14 settembre 2015. Dal 26 maggio 2017 al 6 aprile 2024 è stato Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma e Arciprete della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano, Amministratore Apostolico di Ostia. Dall’11 luglio 2019 al 24 ottobre 2020 è stato di Amministratore Apostolico sede vacante dell’Esarcato per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia. Il 6 aprile 2024 papa Francesco lo ha nominato Penitenziere Maggiore. Da Papa Francesco creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 28 giugno 2018, del Titolo di San Marco. È membro dei dicasteri per il Clero; per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.

Cos’è la Penitenzieria Apostolica?

Essa ha competenza su tutto quanto riguarda il foro interno e le Indulgenze quali espressioni della misericordia divina. È retta dal Penitenziere Maggiore, coadiuvato dal Reggente, ai quali si affiancano alcuni officiali. Per il foro interno, sia sacramentale che non, essa concede le assoluzioni dalle censure, le dispense, le commutazioni, le sanzioni, i condoni ed altre grazie. La Penitenzieria Apostolica provvede a che nelle Basiliche papali di Roma ci sia un numero sufficiente di Penitenzieri, dotati delle opportune facoltà.