Incontro con Chicco Testa sulle energie alternative

Grosseto: Il PLD di Grosseto ha organizzato per venerdì 19 alle 17:30 l’incontro all’Hotel L’Airone di Grosseto con Chicco Testa per parlare di energie alternative.

«L’Italia - si legge nella nota di presentazione dell'incontro - ha il grado più alto di dipendenza energetica da fonti estere (74,8% contro una media europea del 58,3%)1. Questo ci rende vulnerabili ed esposti alla volatilità dei prezzi. Inoltre, nonostante la crescente diffusione delle fonti energetiche rinnovabili (FER), in 20 anni il Prezzo Unico Nazionale PUN è raddoppiato, passando da 51,66 a 127,24 €/MWh 2. Di fatto abbiamo i prezzi dell’energia tra i più alti d’Europa3. Entrambi questi aspetti gravano come un macigno su famiglie e imprese, provocando un impoverimento per le prime e una perdita di competitività per le seconde.

La transizione energetica, cioè̀ il passaggio graduale da combustibili fossili a fonti energetiche sostenibili e rinnovabili, è un fenomeno che va governato in modo intelligente. Bisogna evitare passi indietro – si vedano gli Stati Uniti – ma anche fughe in avanti – come fanno coloro che parlano di sole fonti rinnovabili a copertura del fabbisogno nazionale, dimenticando che l’industria ha bisogno di energia continua e non intermittente.

Per contrastare il surriscaldamento globale e le sue disastrose conseguenze per ambiente ed economia, è opportuno che l’Italia, insieme agli altri Paesi firmatari, rispetti gli impegni presi con l’Accordo di Parigi e prosegua la decarbonizzazione dei sistemi energetici (meno emissioni di CO2); allo stesso tempo, per il nostro Paese è altrettanto imperativo contenere gli alti costi dell’energia e assicurare la stabilità degli approvvigionamenti. L’Italia deve battersi con forza perché la UE corregga alcuni gravi errori compiuti nel market design di provvedimenti come il Green Deal, il Fit for 55, gli ETS, la CBAM, misure che il resto del mondo non adotta e i cui enormi costi oggi rischiano di spingere fuori mercato interi settori dell’industria di base europea».

Durante l'invontro verranno analizzate le proposte del Partito Liberal Democratico in materia di energia e ambiente.