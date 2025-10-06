Incontro aperto a Monte Argentario con Lucia Tosini, candidata al Consiglio Regionale della Toscana

Monte Argentario: Lunedì 6 ottobre, alle ore 18:00, in via Panoramica 8, il Partito Democratico di Monte Argentario incontra la candidata al Consiglio Regionale della Toscana Lucia Tosini.

Un'occasione di dialogo aperto con i cittadini per confrontarsi sui temi centrali per il futuro della nostra Regione: istruzione, giovani, territorio e tanto altro.

Lucia Tosini presenterà le sue proposte e sarà disponibile ad ascoltare idee, domande e suggerimenti da parte della comunità. «Partecipare - affermano dal PD - significa contribuire attivamente a una Toscana più giusta, sostenibile e vicina alle persone».

L'incontro è aperto a tutti.