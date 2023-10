Cultura “Incontri con le voci dell’archeologia”, si parlerà di Roma e dei modelli urbani nelle Isole toscane 10 ottobre 2023

10 ottobre 2023 141

141 Stampa

Redazione

Grosseto: Giovedì 12 ottobre alle ore 16 presso l’Aula Magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano in via Ginori si rinnova l’appuntamento con il progetto “Incontri con le voci dell’archeologia”, nato dalla collaborazione tra la Fondazione Polo Universitario Grossetano, il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena e l’Associazione Archeologica Maremmana allo scopo di divulgare i risultati delle ricerche svolte sul territorio. Laura Pagliantini approfondirà il tema dei modelli urbani della Roma Imperiale nelle isole toscane. L'archeologa Pagliantini ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Storia e Archeologia globale dei paesaggi” all’Università di Foggia svolgendo un’approfondita ricerca sulla storia antica dell’isola d’Elba, divenuta nel 2019 un libro dal titolo: “Aithale, L’isola d’Elba. Territorio, paesaggi, risorse”. Direttrice sul campo degli scavi decennali della villa romana di San Marco e del complesso monumentale delle Grotte a Portoferraio, presenterà i risultati delle indagini su questi due importanti siti che gettano nuova luce sulla presenza romana all’isola d’Elba e sulla cruciale importanza che l’isola aveva nelle dinamiche politiche e commerciali dell’Urbe. Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura “Incontri con le voci dell’archeologia”, si parlerà di Roma e dei modelli urbani nelle Isole toscane “Incontri con le voci dell’archeologia”, si parlerà di Roma e dei modelli urbani nelle Isole toscane 2023-10-10T09:30:00+02:00 205 it Giovedì 12 ottobre alle ore 16 presso l’Aula Magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano in via Ginori si rinnova l’appuntamento con il progetto “Incontri con le voci dell’archeologia” PT1M /media/images/Roma-nel-Tirreno.jpg /media/images/thumbs/x600-Roma-nel-Tirreno.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 10 Oct 2023 09:30:00 GMT