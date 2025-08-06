Incidenti in aumento. Intervento del Mcl - Movimento Cristiano Lavoratori Italiani di Orbetello e Costa d’Argento

Orbetello: «Gli incidenti stradali sono in aumento e spesso drammatici, come quello avvenuto nel Nord della Toscana, ma anche quelli che si verificano con frequenza, soprattutto nelle ultime ore, sulla Statale Aurelia, in particolare nel tratto del Sud della Toscana e dell’Alto Lazio. Non si può dimenticare la diga di Orbetello e la strada regionale che collega l’Aurelia a Santo Stefano e Porto Ercole». Così in una nota il Mcl - Movimento Cristiano Lavoratori Italiani della Sezione Orbetello e Costa d’Argento.

«Il tratto della strada statale numero 1 - prosegue la nota -, da Grosseto sud fino all’Alto Lazio, è particolarmente pericoloso. La strada è dissestata, con buche, cunette laterali spesso transennate, asfalto non rifatto e poco manutentato, e decine di immissioni laterali sempre molto rischiose. Gli incidenti si contano ormai a ripetizione, gli ultimi nel capalbiese e davanti a Pescia Romana. Quanto dovrà ancora andare avanti questa situazione di disagio e pericolo? Perché gli enti competenti non intervengono per mettere in sicurezza la Statale Aurelia, non si occupano di pulire e sanificare le aree di sosta laterali, come promesso in numerosi dibattiti?».

«Crediamo - conclude il Mcl - che un intervento autorevole di Regione e Ministero, attraverso l’Anas, possa avviare una soluzione concreta a questo problema che ormai si protrae da troppo tempo. Infine, anche i cavalcavia nel capalbiese, come quelli di Torba e Capalbio Scalo, o nell’area di Orbetello, alle Quattro Strade, necessitano di interventi urgenti per garantire la sicurezza di tutti».

(foto di repertorio)