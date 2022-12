Incidenti domestici: quali sono le cause più frequenti?

In casa, purtroppo, gli incidenti sono all'ordine del giorno. Capita di frequente di distrarsi, causando così eventi come le cadute dalle scale, le scosse elettriche, i tagli e le abrasioni, e molto altro ancora. Di conseguenza, la conoscenza è potere: significa che, sapendo quali sono le cause più diffuse, è possibile minimizzare qualsiasi rischio e proteggersi nella maniera corretta. In questo articolo, quindi, vedremo insieme quali sono gli incidenti domestici più diffusi. Prima, però, è opportuno partire da una premessa.



Proteggersi dagli incidenti: il danno economico

Gli incidenti domestici, oltre ai danni fisici ed emotivi, possono anche causare delle conseguenze disastrose a livello economico. Infatti, il costo delle spese mediche può essere molto elevato, così come le perdite finanziarie relative all'immobilità forzata. Si consideri anche che, se si è costretti ad affrontare interventi e terapie riabilitative, i costi saliranno ancor di più. Proprio per questo, il consiglio è di acquistare l'assicurazione online su ComparaSemplice assicurazioni, per mettersi il classico "ferro dietro la porta", nel caso dovessero verificarsi degli imprevisti.





Incidenti domestici: quali sono le cause più diffuse?

1. Caduta dalle scale

È il tipo di incidente domestico più comune. Le conseguenze possono essere più o meno gravi, dai semplici urti fino ad arrivare ai traumi cranici e alle ossa rotte. Per questo, si consiglia di evitare di salire sulle scale senza la presenza di altre persone, che possano garantire la stabilità dello strumento. Se si parla delle scale di casa, è opportuno tenersi sempre al corrimano e fare molta attenzione a dove e come si poggiano i piedi. Infine, meglio togliere sempre gli oggetti dalle scale, come i giocattoli dei bimbi o degli animali domestici.

2. Ferite da taglio e abrasione

I tagli e le abrasioni sono un altro incidente domestico piuttosto diffuso. Le cause più frequenti sono le attività legate alla cucina, ad esempio quando si taglia il cibo col coltello, o quando si usano elettrodomestici pericolosi come il tritacarne e l'affettatrice. In tal senso, è fondamentale assicurarsi di usare sia gli utensili sia gli elettrodomestici da cucina con la dovuta attenzione, ed essere sempre consapevoli dei fattori di rischio. Inoltre, si suggerisce di tenere coltelli e altri oggetti taglienti fuori dalla portata dei bambini.

3. Scivolamenti in bagno

Anche gli scivolamenti in bagno sono fra le cause più frequenti di infortuni fra le quattro mura domestiche, soprattutto quando si parla delle superfici bagnate, dalla vasca fino ad arrivare al pavimento. Per ridurre al minimo il rischio di questi incidenti, è meglio assicurarsi che le pavimentazioni rimangano sempre asciutte, e utilizzare i tappetini antiscivolo per una maggiore sicurezza. Inoltre, se in casa ci sono persone anziane, è ancora più importante prestare attenzione agli ausili appositi per il bagno.

4. Scosse elettriche

Particolarmente pericolosi, gli incidenti dovuti a scosse elettriche possono causare gravi lesioni. Per evitare queste situazioni, è necessario controllare periodicamente eventuali danni alle apparecchiature elettriche e ai componenti dell'impianto elettrico domestico. Ovviamente, se si dispone di un impianto non a norma, è sempre necessario correre ai ripari il prima possibile, chiamando un tecnico specializzato.