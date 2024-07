Incidente: Uomo va fuori strada con motociclo e finisce al pronto soccorso

Scarlino: Intervento dei sanitari del 118 della Asl Toscana sudest per incidente stradale avvenuto alle ore 16.15 circa nel comune di Scarlino in località Le Case. Si tratta di un motociclo fuori strada. Il conducente, uomo 48 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice 2 in Pronto Soccorso a Grosseto.

È intervenuta l'ambulanza della Croce Rossa di Follonica