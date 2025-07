Cronaca Incidente tra moto e bici a La Trappola: 61enne trasportato al pronto soccorso in codice 2 15 luglio 2025

Grosseto: Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 15 luglio, nel comune di Grosseto, in località La Trappola, lungo la strada Cieloverde, dove si è verificato un incidente tra una moto e una bicicletta. L'allarme è scattato alle ore 14.59: sul posto è stato immediatamente attivato il 118 della Asl Toscana Sud Est, che ha inviato l'ambulanza della Misericordia di Marina di Grosseto. A rimanere ferito è stato il ciclista, un uomo di 61 anni, soccorso dai sanitari e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2 , ovvero con condizioni di media gravità ma non in pericolo di vita. Restano da chiarire le cause e la dinamica dell'impatto, su cui potrebbero essere avviati accertamenti da parte delle autorità competenti. La viabilità nella zona ha subito temporanei rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso. Seguici



