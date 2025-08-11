Incidente sulla SS223, due feriti trasportati all’ospedale di Grosseto

Grosseto: Paura nella tarda mattinata di oggi sulla Strada Statale 223, in direzione Siena, per un incidente stradale che ha coinvolto due automobili.

L’allarme è scattato alle 11:38, quando la centrale operativa del 118 Asl Toscana Sud Est ha inviato sul posto l’automedica di Grosseto e un’ambulanza della Misericordia di Grosseto. Coinvolti nello scontro un uomo di 55 anni e una donna di 73 anni, entrambi trasportati in codice due all’ospedale di Grosseto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità, mentre i sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.







