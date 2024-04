Cronaca Incidente sulla Ss1, un uomo in ospedale in gravi condizioni 2 aprile 2024

2 aprile 2024 101

101 Stampa

Redazione

Magliano in Toscana: Intervento del 118 oggi alle ore 16.56 per incidente stradale avvenuto nel comune di Magliano in Toscana, al km 178 della SS1. Un Uomo di 75 anni trasportato al Pronto Soccorso della Misericordia in gravi condizioni. Intervenuti automedica di Grosseto, l'ambulanza della Croce rossa di Grosseto, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Incidente sulla Ss1, un uomo in ospedale in gravi condizioni Incidente sulla Ss1, un uomo in ospedale in gravi condizioni 2024-04-02T18:15:00+02:00 70 it Intervento del 118 oggi alle ore 16.56 per incidente stradale avvenuto nel comune di Magliano in Toscana, al km 178 della SS1. Un Uomo di 75 anni trasportato al Pronto Soccorso della Misericordia in gravi condizioni. PT1M /media/images/CRI-ambulanza-2.jpg /media/images/thumbs/x600-CRI-ambulanza-2.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 02 Apr 2024 18:15:00 GMT