Incidente sulla SS1 a Gavorrano, ferita una donna

Gavorrano: I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore 05:51 per un incidente stradale a Gavorrano sulla SS1, direzione Grosseto al Km 207. Ferita una donna di 34 anni che è stata trasportata all' ospedale di Grosseto in cod.2.

Sul posto ambulanza infermieristica della Croce Rossa Italiana di Follonica-1, e per i rilievi la Polizia.