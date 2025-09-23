Incidente sulla SS 223: furgone fuori strada all’ingresso della galleria di Casal di Pari

Feriti lievi i due uomini a bordo. Sul posto Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e sanitari del 118

Casal di Pari: Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17:10, una squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto è intervenuta per un incidente stradale sulla SS 223, all’ingresso della galleria di Casal di Pari. Coinvolto un solo veicolo, un furgone con a bordo due uomini che, fortunatamente, sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo riportando soltanto ferite lievi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato per i rilievi, oltre al personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure ai feriti. La circolazione ha subito interruzioni temporanee per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada.